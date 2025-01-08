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تعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

10:28 ص الأربعاء 08 يناير 2025

الحديد

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كتبت- دينا كرم:

استقرت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37828.55 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39657.48 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2787.16 جنيه.

الحديد الأسمنت أسعار الحديد
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