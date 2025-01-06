توقعات المحللين لأداء سهم المصرف المتحد مع انتهاء فترة ضمان الاستقرار

كتبت- أمنية عاصم:

قال خبراء أسواق المال، إن سهم المصرف المتحد سيشهد أداء جيد بعد إنتهاء فترة ضمان استقرار سعر السهم؛ مؤكدين أن تحركات أداء السهم سيتأثر بأداء أسهم قطاع البنوك بشكل خاص وأداء السوق المحلي بشكل عام.

وأعلنت البورصة المصرية، أمس أن يوم 8 يناير الجاري يعد آخر يوم لحساب استقرار سعر سهم المصرف المتحد حيث أنه آخر يوم للراغبين في البيع إيداع أوامر لدى نظام الحساب المفتوح بالبورصة.

وحساب استقرار سعر السهم يقصد بها أنه يوجد صندوق ضمان استقرار سعر السهم لمدة 30 يومًا يبدأ من أول يوم تداول لسهم الشركة أو البنك بما يضمن للمكتتبين أموالهم في حال انخفاض سعر السهم عن سعر الطرح في الاكتتاب.

وقال حسام الغايش، خبير أسواق المال، لمصراوي، إنه بعد إنقضاء 30 يومًا على طرح المصرف المتحدة يتوقع أن يشهد السهم أداءًا جيدًا خلال الفترة المقبلة؛ مدعومًا بتحركاته منذ تداوله في السوق الرئيسي حيث استطاع التداول فوق سعر الاكتتاب 13.85 معظم الوقت الماضي.

واستكمل الغايش، أن سهم المصرف المتحد لم يتم عليه تداولات بأحجام كبيرة؛ نظرًا لأنه تم تداوله في السوق الرئيسي منذ شهر لذلك لا نستطيع إعطاء توقعات بأداء سعري محدد لعدم وجود خلفية تاريخية لأداء السهم على شاشة التداول.

وتابع الغايش أن أداء السهم مستقبلًا يعتمد على معيارين الأول تأثر الورقة المالية بحركة قطاع البنوك – حيث ارتفاع بعض أسهم القطاع يدعم صعود جميع أسهم القطاع – ويمثل المعيار الثاني تأثر السهم بأداء السوق بشكل عام بالإضافة إلى أخبار المصرف ذاته الخاصة بأداءه المالي.

وأشار الغايش، إلى أن تحركات قطاع البنوك بصورة عامة جيد يشهد زيادة في معدلات النمو بالإضافة إلى أن المصرف المتحد يعد ذو ملاءة مالية قوية؛ لذلك ينصح المستثمرين الراغبين في الاستثمار في قطاع البنوك أن يقتنصوا الفرصة لشراء السهم.

وأوضح الغايش، أن قرار الشراء لابد أن يعتمد على عودة المستثمر لنشرة الاكتتاب وتقيم السهم بجانب دراسة البنك بشكل أفضل ليتمكن من اتخاذ القرار الأفضل، وفق الغايش.

واتفقت معه آمال سليمان، خبيرة أسواق المال، قائله: " أننا نتفاءل بأداء سهم المصرف المتحد خاصة بعد انتهاء الـ 30 يومًا لأن السهم سيصبح يتأثر بأداء السوق بدون وجود صندوق ضمانه يضمن للمكتتبين أموالهم.

واستكملت لمصراوي، أنه خلال آخر أيام احتساب استقرار سعر السهم لن يشهد ضغوط بيعه من قِبل المستثمرين؛ يرجع ذلك إلى أننا شهدنا بالفعل خلال الآونة الماضية بعض الضغوط البيعية بما ساهم في انخفاض سعر السهم لسعر الاكتتاب ثم عاود الصعود مدعومًا بالقوة الشرائية ليستقر حاليًا فوق سعر 14 جنيه.

وأكدت أن أداء السهم بعد 30 يومًا سيعتمد على قوة العرض والطلب وتأثره بأداء السوق، مضيفة أن أداء السهم بالنسبة لأداء السوق المحلي هو المحدد الرئيسي الذي سيحدد مصير السهم هل طرح بقيمة مرضية للمستثمرين أم لا؛ بما سيشجع صغار المستثمرين في التداول عليه في حال تحقيقه اتجاهات صعود.