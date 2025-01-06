هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.84% إلى مستوى 29929 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.72% وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.76%.

سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 18.18 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 9.92 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 27.81 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.41% إلى مستوى 30183 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.