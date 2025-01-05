البنك الأهلي يكشف مصير شهادات 27% بعد استحقاقها

كتبت- داليا الظنيني:

أكد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن شهادات الادخار لمدة عام ذات العائد الشهري والسنوي، والتي تصل إلى 27% و23.5%، حققت حصيلة بلغت 888 مليار جنيه. وأوضح أنه مع اليوم الأول لاستحقاق الشهادات بعد مرور عام، تم تجديدها بالكامل لدى البنك الأهلي.

وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة ON، أشار الإتربي إلى أن البنك مستمر في إصدار الشهادات مرتفعة العائد للعملاء، سواء من خلال تجديد الشهادات التي استحقت السداد أو إصدار شهادات جديدة. وذكر أن فترات الاستحقاق تمتد لأربعة وخمسة أشهر قادمة.

وأضاف الإتربي: "لقد أبقينا على أسعار الفائدة لتلك الشهادات ذات مدة العام كما هي، دون تغيير. نحن مستمرون في تقديم 23% تصرف شهريًا، و23.5% ذات عائد كل ثلاثة أشهر، أو 27% في نهاية المدة بعد انقضاء العام".

ولفت الإتربي إلى أن سعر العائد يعتبر جذابًا جدًا للعملاء، مما دفع الكثيرين إلى إعادة تجديد الشهادات، خاصةً أنه في وقت طرحها كانت معدلات التضخم تتجاوز 30% ووصلت إلى 35%. أما الآن، فإن التضخم يتراوح بين 25 و26%. وأكد: "رغم ذلك، تركنا الأسعار كما هي ولم نغيرها، وهو سعر وعائد مميز لمن يقوم بربط الشهادة لمدة سنة".

وعن إمكانية إصدار أوعية إدخارية جديدة أو شهادات ذات عائد أعلى في الفترة المقبلة، قال الإتربي: "لا أستبعد ذلك".

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