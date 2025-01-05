سعر الذهب ينخفض بحلول التعاملات المسائية اليوم الأحد في مصر

كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية اليوم الأحد في مصر، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2503 جنيهات للجرام

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3218 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3755 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4291 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 30040 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.67 % إلى نحو 2640 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بنهاية تعاملات الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج

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