تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الأربعاء 29 يناير

كتبت- دينا كرم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأربعاء إلى نحو 4356 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 4424 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3871 جنيها والجرام عيار 18 إلى نحو 3318 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 30968 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.