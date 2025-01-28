سعر الذهب اليوم في مصر يقلص خسائره بمنتصف تعاملات الثلاثاء

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب بنحو 15 جنيهًا، خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء في مصر، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

وكان سعر الذهب انخفض بنحو 30 جنيها ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء، قبل أن يقلص خسارته ويعود للارتفاع بنحو 15 جنيها بمنتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 2553 جنيها للجرام.

زاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3282 جنيها للجرام.

صعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3830 جنيها للجرام.

زاد سعر الذهب عيار 24 إلى 4377 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 30640 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.10% إلى نحو 2743 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بمنتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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