باستثمارات 480 مليون جنيه.. شراكة استراتيجية بين مدينة نصر وقرة إنرجي

كتبت- أمنية عاصم:

وقعت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، عقد شراكة استراتيجية جديدة مع شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار وذلك لتسريع وتيرة أعمال البناء بمشروع تاج سيتى باستثمارات تتجاوز 480 مليون جنيه.

ووفق الإفصاح المرسل من الشركة اليوم للبورصة المصرية، علق عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر قائلًا : "نؤمن في مدينة مصر بأن الشركات الاستراتيجية هى المحرك الرئيسي للابتكار والنمو، وتمثل دافعًا قويًا لمواصلة المواصلة الأداء الاقتصادي المتنامي للشركة".

وتأسست شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، والمعروفة سابقا باسم (مدينة نصر للإسكان والتعمير) عام 1959. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 1995. ومتخصصة في مجال التطوير العقاري وقد بدأت الشركة بتطوير 40 مليون متر مربع من الأراضي في مدينة نصر والمناطق المجاورة في محافظة القاهرة، بالإضافة لمشروعات البنية التحتية ومشروعات الإسكان الفاخر.