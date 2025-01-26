سعر الذهب يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات الأحد

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب بنحو 22 جنيها، خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد في مصر، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

زاد سعر الذهب عيار 14 إلى 2577 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3313 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3865 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 نحو 4417 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 30920 جنيها وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.57 % إلى نحو 2770 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بنهاية تعاملات الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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