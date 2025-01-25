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المواد الغذائية: ارتفاع أسعار بن "أبو عوف" بالأسواق

01:21 م السبت 25 يناير 2025

ارتفاع أسعار بن أبو عوف بالأسواق

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كتبت- دينا خالد:

قال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، لمصراوي، إن سعر كيلو البن بشركة أبو عوف ارتفع بدءا من 23 يناير الجاري بقيمة تتراوح بين جنيهن للعبوة 50 جرام، وبنحو 5 جنيهات للعبوة 100 جرام.

وبحسب قائمة أسعار الشركة التي حصلت مصراوي على نسخة منها، فإن سعر البن السادة فاتح 50 جرام ارتفع إلى 40 جنيها، مقابل 38 جنيها قبل الزيادة، كما ارتفع سعر البن المحوج 50 جرام ارتفع إلى 133.5 جنيه، وسعر البن المحوج 50 جرام إلى 50 جنيها، مقابل 45 جنيها قبل الزيادة.

وارتفع سعر البن السادة 100 جرام إلى 75 جنيها مقابل 70 جنيها قبل الزيادة، وزاد سعر عبوة بن 100 جرام محوج إلى 95 جنيها، مقابل 90 جنيها قبل الزيادة.

حازم المنوفي شعبة المواد الغذائية أسعار بن أبو عوف
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