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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع أسعار الحديد والذهب

02:56 م الخميس 23 يناير 2025

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت أسعار الحديد والبيض خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب يصعد خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض طفيف في أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الخميس في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض البصل.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع البلطي ..أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار زيت عباد الشمس بالأسواق اليوم الخميس

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الخميس

أسعار الحديد الذهب أسعار البيض اليوم
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