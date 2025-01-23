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انخفاض طفيف في أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

10:02 ص الخميس 23 يناير 2025

سعر كيلو الدواجن

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كتبت- آية محمد:

انخفض متوسط أسعار الدواجن الحية بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 106.73 جنيه، بتراجع 59 قرشًا، حسب بيانات بوابة الأسعار.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 95.58 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 118.85 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.



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