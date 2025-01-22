بروتوكول بين المعهد القومي للاتصالات والجامعة الأهلية الفرنسية بمصر لتعزيز البحث العلمي والتدريب التكنولوجي

كتبت- آية محمد:

وقع المعهد القومي للاتصالات بروتوكول تعاون مع الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر لتعزيز التعاون في مجالات الأبحاث والإشراف العلمي وتدريب الطلاب والخريجين على المجالات التكنولوجية بحضورعدد من المسؤولين والأساتذة من المعهد والجامعة.

ويتضمن البروتوكول، وفق بيان المعهد، توفير حزمة من البرامج التدريبية التي أعدها نخبة من المتخصصين في المجالات المختلفة لتمكين طلاب وخريجي الجامعة وتلبية احتياجات سوق العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

هذا ويمثل البروتوكول خطوة مهمة في مسيرة تطوير القدرات الرقمية في مصر، إذ يجمع التحالف بين المعهد القومي للاتصالات بخبرته التي تمتد أكثر من 40 عامًا بصفته بيت خبرة ومركز تميز في مجالات البحث العلمي والاستشارات الفنية وبناء الكوادر الرقمية، والجامعة الأهلية الفرنسية في مصر بتاريخها العريق في تحسين وتطوير التعليم وحرصها على تقديم جودة تعليمية متميزة بما يعزز الاستقلالية والابتكار والإبداع لدى طلابها.

كما تسلم مجموعة من طلاب الجامعة الفرنسية المتميزين ممن اجتازوا برنامج الذكاء الاصطناعي التدريبي شهادات اجتياز التدريب.