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خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الدواجن والبيض والحديد وقفزة بالذهب خلال التعاملات

01:47 م الأربعاء 22 يناير 2025

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الدواجن، والبيض، والحديد، والخيار، والسمك البلطي، والفول، والعدس، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تقفز بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض طفيف في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد وارتفاع الأسمنت اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاص الخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض البلطي والسبيط..أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض الفول والعدس واللحوم بالأسواق اليوم الأربعاء

قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الأربعاء

الدواجن البيض الحديد أسعار الدواجن
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