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انخفاض أسعار البيض اليوم الأربعاء في الأسواق (موقع رسمي)

09:58 ص الأربعاء 22 يناير 2025

البيض

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كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار كرتونة البيض البلدي والأحمر والأبيض، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 164.96 جنيه، بتراجع 59 قرشا.

كرتونة البيض البلدي: 167.8 جنيه، بتراجع 1.02 جنيه.

البيض أسعار البيض البيض البلدي
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