انخفاض أسعار الدواجن بنحو 10 جنيهات للكيلو بالأسواق.. والشعبة توضح الأسباب

كتبت- دينا كرم:

شهدت أسعار الدواجن في الأسواق تراجعًا كبيرًا خلال الأيام التي أعقبت عيد الفطر، بحسب ما أكده عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية.

وقال السيد "لمصراوي"، إن أسعار الدواجن البيضاء انخفضت بنحو 10 جنيهات للكيلو، لتسجل حاليًا 85 جنيهًا في المزرعة، مقابل 95 جنيهًا قبل العيد، وتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 95 و97 جنيهًا للكيلو.

وأضاف السيد، أن الدواجن البلدي سجلت أيضًا تراجعًا بنحو 15 جنيهًا، حيث تباع حاليًا بسعر يتراوح بين 105 و106 جنيه للكيلو في المزرعة، بعد أن وصلت إلى نحو 120 جنيهًا قبل العيد.

وأرجع السيد هذا التراجع إلى انخفاض الطلب على شراء الدواجن، موضحًا أن المواطنين استهلكوا كميات كبيرة من الدواجن خلال شهر رمضان، وهو ما أدى إلى حالة من التشبع.

وأشار السيد، إلى أن تحول اهتمامهم في عيد الفطر إلى شراء الأسماك والكحك والبسكويت، أثر على حركة الطلب وتراجعها بشكل كبير وبالتالي على الأسعار.

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