"ترقب وضبابية".. ما مصير أسعار الذهب في مصر بعد اشتعال الحرب العالمية التجارية؟

كتبت- دينا كرم:

قال مسؤولون في قطاع الذهب، خلال حديثهم مع "مصراوي"، إن الوضع العالمي يشوبه الكثير من الضبابية فيما يخص أسعار الذهب، مشيرين إلى أن الأسواق المحلية تترقب بشكل مباشر تحركات الأسعار العالمية، حيث إن ارتفاع الأسعار عالميًا سيقابله ارتفاع في السوق المصري، والعكس صحيح.

وكانت أسعار الذهب العالمية قد شهدت تراجعًا ملحوظًا في نهاية تعاملات أمس الجمعة، حيث تراجعت بنسبة 2.47% لتسجل 3038 دولارًا للأوقية.

يأتي ذلك في الوقت التي تشهد فيه الأسواق العالمية انهيارات غير مسبوقة عقب الإعلان الصيني بفرض تعريفات على جميع المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة بـ 34%، ردًا على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصين والتي تجاوزت 50%.

ويرى هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب، أن الارتفاعات المتتالية التي شهدتها أسعار الذهب مؤخرًا كان يجب أن تعقبها عمليات تصحيح للأسعار، وهو ما يحدث بالفعل في الأيام الأخيرة حيث شهد سعر الذهب العالمي تراجعًا خلال اليوميين الماضيين.

وأضاف ميلاد " لمصراوي" أن الوضع لا يزال يشوبه الكثير من عدم اليقين، خاصة مع استمرار التفاعلات وردود الأفعال بين الدول ذات الصلة بالرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار ميلاد إلى أنه من غير الواضح إذا كان الذهب سيعاود الارتفاع أو سيواصل الانخفاض في الفترة القادمة، مؤكدًا أن السوق المصري يتأثر بشكل مباشر بتقلبات الأسعار العالمية، متوقعًا أن تتضح الصورة في في الأسبوع المقبل حول ما سيحدث لأسعار الذهب بناءً على تطورات الحرب التجارية.

ويرى لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تراجع إيران عن دعم الحوثيين أسهم في هدوء الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر، مما قد يكون أحد العوامل التي ساهمت في تراجع أسعار الذهب عالميًا، حيث أن نهاية الحروب عادة ما تؤدي إلى انخفاض الأسعار.

وأكد منيب "لمصراوي" أن السوق المصري، باعتباره سوقًا تجاريًا مفتوحًا، يتأثر بشكل مباشر بكل ما يحدث في الأسواق العالمية.

وقال منيب، "نحن في حالة من الضبابية حاليًا، فلا أحد يعرف ما سيحدث في المستقبل القريب، إذا هدأت الحروب التجارية، من المحتمل أن تنخفض أسعار الذهب، لكن إذا تصاعدت الأحداث، فسيكون لذلك تأثيره على الأسعار بالارتفاع."

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