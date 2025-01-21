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ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات الثلاثاء

03:04 م الثلاثاء 21 يناير 2025

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.70% إلى مستوى 29826 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء.

وزاد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.30% وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.11%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 4.62 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 1.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 6.22 مليون جنيه.


وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 انخفض بنسبة 0.37% إلى مستوى 29619 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.

البورصة مؤشر EGX70 المستثمرين الأجانب
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