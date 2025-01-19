تعرف على سعر الذهب بحلول التعاملات المسائية اليوم الأحد

كتبت- دينا كرم:



استقر سعر الذهب بحلول التعاملات المسائية اليوم الأحد في مصر، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2516 جنيها للجرام.





وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3235 جنيها للجرام.





ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 3775 جنيها للجرام.





واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 4314 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 30200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية



وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.41% إلى نحو 2703 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بنهاية تعاملات الجمعة، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.



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