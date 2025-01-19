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ارتفاع أسعار الحديد اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

10:09 ص الأحد 19 يناير 2025

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأحد، بينما انخفضت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37962.5 جنيه، بزيادة 1405.36 جنيه.

سعر طن حديد عز: 40335.71 جنيه، بزيادة 1200.71 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2880.33 جنيه، بتراجع 14.67 جنيه.

أسعار الحديد الأسمنت الحديد الاستثماري
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