انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات السبت

كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب بنحو 22 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية اليوم السبت في مصر، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

أسعار الذهب اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2509 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3225 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3763 جنيها للجرام

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4300 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 30100 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية بورصات المعادن العالمية

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.41 % إلى نحو 2703 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بنهاية تعاملات الجمعة، وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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