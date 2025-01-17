ارتفاع الكوسة.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار البطاطس، والبصل الأحمر، والكوسة، والخيار الصوب، واليوسفي، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بينما انخفضت أسعار الفلفل الرومي، والباذنجان البلدي، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضراوات فاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3.5 و5.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأحمر تراوح بين 9 جنيهات و13.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 7 جنيهات و15 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 6 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 13 و18 جنيهًا، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 17 و20 جنيهًا.

الملوخية تتراوح بين 13 و17 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 9 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 14 و24 جنيهًا.

بلح سيوي يتراوح بين 40 و70 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 7 جنيهات و11 جنيهًا، بتراجع خمسين قرشًا.

يوسفي يتراوح بين 6 جنيهات و17 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي يتراوح بين 35 و45 جنيهًا.