محمود بدوي مساعداً لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمي

كتبت- آية محمد:

أصدر عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قرارًا بتولي محمود عبده بدوي مساعدًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا لشئون التحول الرقمي لمدة عام.

ويختص بدوي، وفق بيان الوزارة، بالعمل على الإشراف بتنفيذ مشروعات دعم التحول الرقمي بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووضع أطر حوكمة التحول الرقمي وتحديد دور كل جهة، وتحديث وربط قواعد البيانات القومية مع رفع جودتها والإشراف عليها، ومتابعة أداء مراكز الخدمات الحكومية والإشراف على مشروعات الميكنة وتقديم الخدمات عبر قنوات متنوعة مثل الإنترنت والهاتف.

كما يختص بدوي بتوحيد آليات الربط المعلوماتي بين جهات الدولة ووضع أطر التعاون لتطوير الخدمات الحكومية، وتطوير منظومة الهوية الرقمية وربطها بالتوقيع الإلكتروني بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومتابعة تشغيل وتحديث بوابة الحكومة الرقمية، وإدارة المحول المركزى لتكامل الحكومة رقمياً، مع تنفيذ حلول تقنية لتوطين تكنولوجيا المعلومات ورفع كفاءة الجهات الحكومية، بالإضافة إلى وضع آليات الحوكمة والتشغيل لتعزيز التكامل بين مقدمي الخدمات والمستفيدين، بما يدعم استراتيجية التحول الرقمي.

ويمتلك بدوى خبرة الحاصل على بكالوريوس من كلية الحاسبات والمعلومات من جامعة عين شمس.خبرة تمتد لنحو 20 عامًا فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وإدارة الأعمال والتخطيط الاستراتيجى؛ حيث عمل كمدير عام خدمات تشغيل الأنظمة فى شركة جيزة للأنظمة، والرئيس التنفيذي لشركة بوست كونكت.

كما قام ببناء والتصميم المؤسسي لعدد من الإدارات والشركات المتخصصة فى خدمات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

وكان بدوي يشغل منصب مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي.

وخلال مسيرته المهنية تولى بدوى إدارة فرق عمل ما يقرب من 300 متخصص، كما قام ببناء كوادر فى مجالات سلسلة الكتل، والأمن السيبرانى، وعلوم البيانات، وتحليل البيانات وأنظمة التكامل.