مباحثات مصرية سعودية لتعزيز التعاون في مجالات التعدين

كتبت- دينا كرم:

بحث كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع بندر بن إبراهيم الخُريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، سبل تنمية التعاون وتبادل الخبرات والممارسات في قطاع التعدين بين البلدين.

ووفق بيان الوزارة اليوم، أشاد بدوى، بأهمية منتدى التعدين الدولى كمنصة عالمية تجمع جميع الشركاء الاستراتيجيين تحت مظلة واحدة لمناقشة احدث تطورات صناعة التعدين، وجاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدها، على هامش مشاركته فى ختام فعاليات مؤتمر التعدين الدولي بالسعودية.

وأشار إلى النجاحات التي حققها مشروع تطوير وتحديث القطاع علي صعيد تطوير المناخ الاستثماري التعديني من خلال إجراءات إصلاحية مهمة علي المستويين التشريعي والمالي مشيراً إلي أبرز المشروعات والمزايدات التي تم طرحها للاستثمار في البحث عن الذهب والمعادن في مصر.

واستعرض المحاور الأساسية لاستراتيجية عمل الوزارة فى الوقت الحالى والتى تشمل محور خاص بإحداث نقلة نوعية في قطاع الثروة المعدنية لزيادة مساهمتها فى الناتج المحلي الإجمالي من 1٪ فى الوقت الحالى إلى مايتراوح مابين 5-6٪ .

و أكد بندر بن الخُريف، حرص المملكة علي تنمية التعاون المشترك مع مصر فى قطاع التعدين والعمل سوياً لتطوير صناعة التعدين بالمنطقة وتسليط الضوء علي ماتشهده من تطور واستدامة في الممارسات لجذب أنظار المستثمرين إليها .