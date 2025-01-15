لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

سعر الذهب يعاود الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

01:40 م الأربعاء 15 يناير 2025

أسعار الذهب اليوم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب بنحو 17 جنيها، بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء في مصر، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2518 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3237 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3777 جنيه للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4316 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 30216 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.34 % إلى نحو 2686 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بمنتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: من هنا

أسعار الذهب اليوم سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عالميًا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
خريطة الأسعار اليوم: انخفاض أسعار الحديد والأسمنت وارتفاع الذهب

إعلان

إعلان

رئيس الوزراء يشهد افتتاح خطوط تجميع سيارات جيلي في مصر
وزير التعليم: دمج المواد لتخفيف الأعباء.. وإتاحة وقت أكبر للمواد الأساسية
مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر لكرة اليد اليوم في كأس العالم
تركي آل الشيخ ينشر صورة محمد صلاح بقميص الهلال السعودي