سعر الذهب يعاود الارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب بنحو 17 جنيها، بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء في مصر، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2518 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3237 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3777 جنيه للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4316 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 30216 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.34 % إلى نحو 2686 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بمنتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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