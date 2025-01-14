أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوياتها في 4 أشهر بسبب تأثير العقوبات الأمريكية على روسيا

كتبت- دينا كرم:

تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء لكنها ظلت قرب أعلى مستوياتها في أربعة أشهر، بعد تأثير العقوبات الأمريكية الجديدة على النفط الروسي، والذي يمثل محور الاهتمام الرئيسي في السوق قبل بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3 سنتات بما يعادل 0.4 % إلى 80.98 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 7 سنتا أو 0.9 % إلى 78.89 دولار للبرميل.

وقفزت الأسعار بنسبة 2% يوم الاثنين، بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الجمعة عقوبات على شركة غازبروم نفط، وشركة سورجوت نفط غاز، بالإضافة إلى 183 سفينة تتاجر في النفط كجزء من ما يسمى "أسطول الظل" من ناقلات النفط في روسيا.

وفي حين كان المحللون لا يزالون يتوقعون تأثيرا كبيرا على أسعار إمدادات النفط الروسية بسبب العقوبات الجديدة، فإن التأثير المادي قد يكون أقل.

وقال محللون في آي إن جي، في مذكرة "هذه العقوبات لديها القدرة على سحب ما يصل إلى 700 ألف برميل يوميا من المعروض من السوق، وهو ما من شأنه أن يمحو الفائض الذي نتوقعه لهذا العام، وفق رويترز".

وأضافوا وفق رويترز "ومع ذلك، فإن الانخفاض الفعلي في التدفقات من المرجح أن يكون أقل، حيث تجد روسيا والمشترون طرقًا للالتفاف على هذه العقوبات، ومن الواضح أنه سيكون هناك المزيد من الضغوط على السفن غير الخاضعة للعقوبات داخل الأسطول الظلي".

قد يؤدي عدم اليقين بشأن الطلب من جانب المشتري الرئيسي الصين إلى تخفيف تأثير انخفاض العرض، حيث انخفضت واردات الصين من النفط الخام في عام 2024 لأول مرة منذ عقدين.

وقال فيليب جونز لوكس من سبارتا كوموديتيز "من المتوقع أن تؤثر العقوبات الجديدة على الناقلات الروسية على إمدادات الخام إلى الصين والهند، على الرغم من أن اللاعبين الرئيسيين في هذه البلدان لا يزالون يقيمون الوضع القانوني والحلول الممكنة".









