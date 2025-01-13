سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض بمنتصف تعاملات الاثنين

كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب بنحو 5 جنيهات، بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين في مصر، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى 2523 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 3244 جنيه للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3785 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 4326 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 30280 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.34 % إلى نحو 2680 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بمنتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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