6 جنيهات لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- دينا كرم:

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضراوات فاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3.5 و6 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 5.5 جنيه و12.5 جنيه.

البصل الأحمر تراوح بين 9 جنيهات و11 جنيها.

البصل الأبيض يتراوح بين 7 جنيهات و14 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 14 و18 جنيهًا.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 10 و13 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 14 و18 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 16 و22 جنيهًا.

الملوخية تتراوح بين 7 و10 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 13 و17 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

جوافة تتراوح بين 14 و24 جنيهًا.

بلح سيوي يتراوح بين 35 و75 جنيهًا.

برتقال بلدي يتراوح بين 7 و11 جنيه.

يوسفي يتراوح بين 6 و16 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 35 و45 جنيهًا.