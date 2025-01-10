خريطة الأسعار اليوم: انخفاض البيض والدواجن وارتفاع الحديد والذهب

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار البيض، والدواجن، والأرز، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الحديد، والطماطم، والجمبري، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

تراجع طفيف في أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الحديد وانخفاض الأسمنت اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع الجمبري.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الجمعة

انخفاض الأرز والعدس والجبن اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الجمعة