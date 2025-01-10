سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الجمعة

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب بنحو 27 جنيهًا، بمنتصف التعاملات اليوم الجمعة في مصر، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات الصباحية، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2520 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3240 جنيه للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3780 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4320 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 30240 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.48% إلى نحو 2680 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، بمنتصف التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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