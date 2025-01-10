انخفاض الأرز والعدس والجبن اليوم الجمعة في الأسواق (موقع رسمي)

كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الأرز، والدقيق، وزيت عباد الشمس، والعدس، والمسلى الصناعي، والجبن الأبيض والرومي، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بينما ارتفعت أسعار زيت الذرة، واللحوم، مقارنة بأسعار أمس، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 32.56 جنيه، بتراجع 1.51 جنيه.

كيلو الفول المعبأ: 50 جنيه، بتراجع 3.99 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 20.75 جنيه، بتراجع 4.37 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 73.88 جنيه، بتراجع 13.14 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 33.57 جنيه، بتراجع 1.1 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.14 جنيه، بتراجع 66 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 54 جنيه، بتراجع 9.88 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.43 جنيه، بزيادة 36 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 108.94 جنيه، بزيادة 3.6 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 448.18 جنيه، بزيادة 53.41 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 104 جنيه، بتراجع 98 قرشًا.

كيلو الأرز السائب: 29 جنيه، بتراجع قرش.

كيلو الفول السائب: 48 جنيه، بزيادة 1.04 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 120 جنيه، بتراجع 14.36 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 250 جنيه، بتراجع 9.72 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 28 جنيه، بتراجع 2.18 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 98 جنيه، بتراجع 3.24 جنيه.