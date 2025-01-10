لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ارتفاع الجمبري.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الجمعة

11:15 ص الجمعة 10 يناير 2025

اسعار السمك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، والجمبري الصغير، والسبيط والكاليماري، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 72 و76 جنيهًا، بزيادة جنيه.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 75 و135 جنيهًا، بزيادة 15 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 210 و340 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 150 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و370 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 90 و110 جنيهات.

أسعار السمك أسعار الأسماك اليوم سوق العبور المأكولات البحرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تحرك برلماني عاجل بسبب قواعد تطبيق البكالوريا المصرية
مصر ترفض نشر قوات أجنبية في غزة وفتح المعبر لن يتم بوجود إسرائيل