ارتفاع الجمبري.. أسعار السمك في سوق العبور اليوم الجمعة

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار السمك البلطي، والمكرونة السويسي، والجمبري الصغير، والسبيط والكاليماري، خلال تعاملات اليوم الجمعة، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 72 و76 جنيهًا، بزيادة جنيه.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 75 و135 جنيهًا، بزيادة 15 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 210 و340 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 150 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و370 جنيهًا، بزيادة 10 جنيهات.

سعر كيلو السمك البوري: سجل بين 90 و110 جنيهات.