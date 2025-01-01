"سبائك أم مشغولات".. نصائح لراغبي الاستثمار في الذهب خلال 2025

كتبت - دينا كرم:

وجه تجار ذهب، تحدثوا لمصراوي، عدة نصائح للمواطنين عند شراء الذهب خلال الفترة الحالية بغرض الاستثمار، خاصة بعد الزيادات المتتالية في أسعارها خلال الفترة الماضية وسط توقعات بمزيد من الارتفاعات.

وقال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب "لمصراوي"، إن الوقت الحالي مناسب للشراء نظرا لاستقرار السعر، كما أن الاستثمار في الذهب يعد خيارا طويل الأجل لتحقيق أرباح كبيرة، أي أنه يجب على المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الذهب أن يتركوه لفترات زمنية نحو عام أو عامين وسيحقق منه مكاسب كبيرة.

واتفق معه نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا، قائلا: إن الوقت الحالي يعتبر فرصة مناسبة للشراء، حيث تشهد الأسعار استقرار في هذه الفترة، أما الفترة القادمة فهناك احتمالات بارتفاع تدريجي في أسعار الذهب خلال العام المقبل، ليصل سعر الجرام إلى 3900 أو 4000 جنيه للجرام عيار 21.

وأرجع نادي ذلك، إلي عدة عوامل منها، قدوم أعياد رأس السنة وعيد الميلاد، وهذه المناسبات مشهورة بكثرة الزواج فيها، وذلك عادة ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الذهب.

وأضاف نجيب، "لمصراوي"، أن قرار تثبيت أسعار الفائدة في البنك الفيدرالي الأمريكي، يدفع العديد من المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن، مما يقلل الكمية المعروضة ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى أن أي زيادة في سعر الأوقية عالميا سينعكس على السوق المحلي ويؤدي لرفع السعر.

ويرى ميلاد، أن الاستثمار في الذهب يظل ملاذًا آمنًا، سواء كان على شكل سبائك أو مشغولات، وأوضح أن السوق أصبح أكثر مرونة، حيث تتوفر الآن سبائك صغيرة الوزن بأسعار منخفضة، مما يجعل الاستثمار متاحا لجميع الفئات.

ونصح ميلاد، بأن يبدأ المستثمرون بتحديد ميزانياتهم بدقة، وأن يضعوا خطة استثمار واضحة تشمل توقيت الشراء والكميات المستهدفة.

وأشار ميلاد، إلى أن توقع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة يصعب، بسبب عدم معرفة ما سيحدث من توترات سياسية والتي تؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب.

كما نصح بعدم البيع إلا في حالات الضرورة القصوى، وعند الشراء من الأفضل ألا يضع السيولة كاملة في سبيكة ذات وزن كبير، فالأفضل أن يشتري عدة قطع، وذلك حتى يستفيد بالسعر الذي يريده فقط دون بيع الوزن الكبير، للحصول على سيولة نقدية.

وهو ما أكد عليه نادي نجيب، في أنه لابد من التنوع في الأوزان لتسهيل البيع عند الحاجة إلى سيولة نقدية، كما شدد على ضرورة الشراء من تجار ذوي سمعة جيدة قد سبق التعامل معاهم، وذلك لتجنب الغش أو الخداع أثناء عمليات البيع والشراء.

وأوضح ميلاد، أن من يشتري الذهب من أجل الاستثمار فقط يمكنه لشراء الجنيهات والسبائك، أما إذا كان الشراء بغرض الجمع بين حفظ قيمة الأموال والزينة فالمشغولات الذهبية أفضل لأنه يمكن ارتداؤها والاستفادة منها.