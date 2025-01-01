اليوم عطلة رسمية للبورصة بمناسبة إغلاق السنة المالية

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت إدارة البورصة المصرية، أنه تقرر أن اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 إجازة رسمية للعاملين بالبورصة المصرية بمناسبة إغلاق السنة المالية 2024 على أن يتم استئناف العمل بها يوم الخميس 2 يناير 2025.

وتبدأ المواعيد الرسمية للبورصة المصرية من الساعة 10 صباحا إلى 2.30 مساء يوميا باستثناء العطلة الأسبوعية الرسمية يومي الجمعة والسبت.

وتزامنت إجازة البورصة المصرية مع إجازة البنوك اليوم بمناسبة إغلاق السنة المالية لعام 2024 على أن تعود للعمل غدا الخميس في مواعيدها الرسمية من 8.30 صباحا إلى 3 عصرا للجمهور.