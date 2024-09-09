انخفاض قيمة تداولات جلسة أمس بالبورصة بنحو3 أضعاف.. فما الأسباب؟

كتبت – أمنية عاصم :

تراجعت قيمة التداولات خلال جلسة أمس الأحد لـ 11.5 مليار جنيه بقيمة تداولات بلغت نحو 954 مليون ورقة منفذة مقارنة 41.5 مليار جنيه خلال نهاية جلسة الخميس الماضي بقيمة تداولات بلغت نحو 1.39 مليون ورقة منفذة.

ووفق التقرير اليومي المرسل من البورصة المصرية، استحوذت الأسهم على 30.92% من إجمالي قيمة التداولات داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداولات سندات وأذون نحو 69.08% خلال جلسة أمس.

وتابع التقرير، أن مؤشرEGX 30 أغلق بهبوط 2.44% عند مستوى 30273 نقطة، بينما تراجع مؤشر EGX 70 بنسبة 1.01% كما انخفض مؤشر EGX 100 بنسبة 1.34%.

وأضاف التقرير، أنه بلغ إجمالي القيمة السوقية 2.07 مليار جنيه خلال جلسة أمس مقابل 2.11 مليار جنيه خلال نهاية جلسة الخميس الماضي.

وعلقت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن تلك الزيادة جاءت نتيجة إصدار سندات و عطاءات أذون خزانة خلال جلسة الخميس الماضي بما انعكس على قيمة التداولات.

وأضافت رمسيس، أنه لابد من التفريق بين قيمة التداولات الإجمالية والفعلية حيث أن الإجمالية تشمل سندات وأذون وأسهم بينما التداولات الفعلية تقتصر على الأسهم فقط.

وأوضحت رمسيس، أن متوسط قيمة التداولات الفعلية تقدر بـ 3 مليار جنيه يوميا.