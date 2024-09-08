مبيعات محلية وعربية تهبط بالبورصة مع نهاية تعاملات اليوم الأحد

كتب- أحمد والي:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 2.44% عند مستوى 30274 نقطة، مع نهاية تعاملات اليوم الأحد.

وهبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.01%، وانخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.34%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 62.9 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 56.6 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 119.6مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 قد ارتفع بنسبة 0.1% ؜عند مستوى 31029 نقطة ، مع نهاية جلسة الخميس الماضي.