بعد ارتفاعه.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم الخميس في مصر بحلول تعاملات المساء؟

كتب- أحمد والي:

استقر سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بحلول تعاملات المساء، عند نفس مستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

كان سعر جرام الذهب قد ارتفع 5 جنيهات في بداية التعاملات، قبل أن يرتفع مجددا بنحو 15 جنيها خلال منتصف التعاملات.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2260 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 2906 جنيهات للجرام.

استقرت سعر الذهب عيار 21 عند 3390 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 3874 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب إلى 27120 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

ارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2519 دولارا اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، بحلول تعاملات المساء، بنسبة 0.93%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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