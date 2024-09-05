مذكرة تفاهم بين مصر وتركيا للتعاون في مجال تبادل الخبرات

مذكرة تفاهم بين مصر وتركيا للتعاون في مجال تبادل ا

كتبت- منال المصري:

وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع الجانب التركي، مذكرة تفاهم في مجال تبادل الخبرات خلال فعاليات الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي، للعاصمة التركية أنقرة.

وتستهدف مذكرة التفاهم، وفق بيان الوزارة، تعزيز جهود تبادل الخبرات لتحقيق أقصى استفادة في مجالات فعاليات المساعدات الإنمائية، والتفاوض الدولي، والمساعدات الإنمائية ودورها في التنمية المستدامة، وأدوات التمويل التنموي، ودور اللجان المُشتركة كأحد أدوات الدبلوماسية الاقتصادية.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، أن أهمية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين البلدين تأتي في ظل الدور المحوري التعاون متعدد الأطراف، والتمويلات الإنمائية لدعم جهود التنمية في مختلف الدول.

وأوضحت انفتاح مصر على جهود نقل وتبادل الخبرات في مختلف المجالات التي نصت عليها المذكرة، في ظل العلاقات الوثيقة التي تربط مصر مع المؤسسات الإقليمية والدولية، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، ومنظمات ووكالات الأمم المتحدة، لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة.

ونوهت بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تُشرف على نحو 54 لجنة مشتركة بين مصر ومختلف دول العالم، من بينها 38 لجنة وزارية، و10 لجان عليا مشتركة، و6 لجان فنية قطاعية.