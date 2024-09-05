ارتفاع أسعار اللحوم وتراجع الزيت والعدس اليوم الخميس (موقع رسمي)

كتبت - أمنية عاصم :

تراجع أسعار الزيت، والسكر، والعدس، والجبن الأبيض، والجبن الرومي خلال تعاملات اليوم الخميس مقارنة بأسعار أمس، بينما ارتفع أسعار الدواجن، واللحوم، والمسلي الصناعي ، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34 جنيه، بتراجع 36 قرش.

كيلو الفول المعبأ: 54.87 جنيه، بتراجع 36 قرش.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.99 جنيه، بزيادة 74 قرش.

لتر زيت عباد الشمس: 79.75 جنيه، بتراجع 2.91 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.98 جنيه، بتراجع 1.45 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.48 جنيه، بزيادة 24 قرش.

كيلو العدس المعبأ: 62.61 جنيه، بتراجع 5.99 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.95 جنيه، بتراجع 8 قروش.

لتر زيت الذرة: 94.17 جنيه، بتراجع 37 قرش.

كيلو اللحوم الطازجة: 387.85 جنيه، بزيادة 11.4 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 97.19 جنيه، بزيادة 3.16 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.72 جنيه، بتراجع 35 قرش.

كيلو الفول السائب: 42.75 جنيه، بزيادة 53 قرش.

كيلو الجبن الأبيض: 134.37 جنيه، بتراجع 1.79 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 249.63 جنيه، بتراجع 15.31 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 28.94 جنيه، بتراجع 18 قرش.

كيلو المسلى الصناعي: 107.08 جنيه، بزيادة 20.75 جنيه.







