صعود جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الأحد

كتبت- دينا كرم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.58% عند مستوى 31459 نقطة، مع ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.87% وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.87%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 13.44 مليون جنيه وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 90.37 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 76.93 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 قد ارتفع بنسبة 0.08% عند مستوى 31250 نقطة، مع ختام تعاملات جلسة الخميس الماضي.