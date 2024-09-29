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BBC

ارتفاع البلدي.. تعرف علي أسعار البيض اليوم الأحد في الأسواق (موقع رسمي)

10:27 ص الأحد 29 سبتمبر 2024

أسعار البيض

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كتبت- دينا كرم:

تباينت أسعار كرتونة البيض البلدي والأحمر، خلال تعاملات اليوم الاأحد، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 175.67جنيه، بتراجع 1.07 جنيه.

كرتونة البيض البلدي :181.16 جنيه، بزيادة 0.45 جنيه.

أسعار كرتونة البيض أسعار البيض مجلس الوزراء البيض البلدي
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