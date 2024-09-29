تراجع سعر الذهب في التعاملات الصباحية اليوم

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الذهب 5 جنيهات مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد، مقارنة بمستواه في التعاملات المسائية.

أسعار الذهب اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 14 الي 2393 جنيه للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3077 جنيه للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 3590 جنيه للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 4103 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 28720 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

انخفض سعر الذهب عالميًا 14.14% إلى نحو 2658 دولار اللأونصة، (تعادل الأوقية بحجم 31.1 جرام من عيار 24)، بحلول التعاملات الصباحية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب