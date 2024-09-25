تعرف على سعر الذهب مع حلول التعاملات المسائية اليوم

كتبت- دينا كرم:

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء مع حلول التعاملات المسائية، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 2410 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى نحو 3099 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 3615 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 عند نحو 4131 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند نحو 28.920 ألف جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا 0.17 % إلى نحو 2.662.63 ألف دولار اللأونصة، (الأوقية تعادل نحو 31.1 جرام من عيار 24)، خلال منتصف التعاملات، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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