مبيعات عربية وأجنبية تهبط بالمؤشر الرئيسي للبورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.49% عند مستوى 30871 نقطة، مع ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.27% وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.10%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 33.58 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة 672.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 705.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 قد انخفض بنسبة 0.05% عند مستوى 31022 نقطة، مع ختام تعاملات جلسة أمس الاثنين.