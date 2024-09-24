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سعر الذهب اليوم الثلاثاء يرتفع في مصر بمنتصف التعاملات

01:39 م الثلاثاء 24 سبتمبر 2024

أسعار الذهب اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر خلال منتصف التعاملات، زاد الجرام 10 جنيها، عند نفس مستواه ببداية التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2380 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 3060 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 3570 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 4080 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

صعد سعر الجنيه الذهب إلى 28560 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وصعد سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2633.44 دولار اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال منتصف التعاملات، بنسبة 0.18%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: اضغط هنا

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