لهذه الأسباب.. ساويرس يتوقع استمرار صعود الذهب لمستويات قياسية

كتبت- دينا خالد:

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، إن حجم استثمارات شركته في مناجم الذهب يصل 1.5 مليار دولار.

وأضاف ساويرس، في مقابلة مع "العربية"، أن هناك ظواهر أدت لارتفاع الذهب إلى المستويات القياسية الحالية، والتي ستكون سببا في استمرار هذا الصعود.

وأشار ساويرس، إلى انخفاض عدد المناجم التي دخلت في السنوات الأخيرة، موضحا أن بدء إنتاج المنجم الجديد يحتاج إلى 6 سنوات منذ الإعلان عن اكتشافه.

وذكر ساويرس، أن هذا الانخفاض في المعروض يقابله زيادة في الطلب، لاسيما الطلب من روسيا والصين، مشيرا إلى هذا يساعد على ارتفاع سعر الذهب.

وأشار ساويرس، إلى أن شركته أنشأت شركة متخصصة للتنقيب حصلت على 9 رخص استكشاف في مصر، إلى جانب رخص في أوزبكستان.

وتابع ساويرس، "ننتظر إنتهاء الحرب في السودان حتى نبدأ العمل هناك".

وأضاف، أن الشركة تركز على زيادة رخص الاستكشاف حتى ترفع من فرص العثور على الذهب.

وحول صفقة استحواذ "أنجلو جولد أشانتي" على منجم السكري، علق ساويرس، أنه كانت هناك رغبة من شركته في الاستحواذ عليه، موضحا أن السعر المدفوع من "أنجلو جولد" في الصفقة مرتفع جدا.