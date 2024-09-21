خبير: زيادة الإنفاق على الأمن السيبراني إلى 5 مليار دولار بالشرق الأوسط

كتب- علاء حجاج:

قال الدكتور بهاء حسن، رئيس المؤتمر العربي السنوي لأمن المعلومات، إن أسواق أمن المعلومات تشهد نموًا غير مسبوق في ظل تزايد التهديدات الإلكترونية والحاجة إلى حماية البيانات والبنية التحتية الرقمية.

أضاف أن الأمن السيبراني أصبح جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيات الحكومات وكافة الشركات الكبرى على مستوى العالم.

أوضح أنه من المتوقع أن يصل حجم سوق أمن المعلومات عالميًا إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2026، مع معدل نمو سنوي مركب يتراوح من 12% ـ 15% خلال السنوات القادمة، وفقًا لأحدث التقارير العالمية، على أن يبلغ حجم الإنفاق على الأمن السيبراني حوالي 5 مليارات دولار بحلول عام 2025 لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع معدل نمو سنوي مركب يتراوح من 9% ـ 10%.

وأرجع حسن ها النمو إلى عدة عوامل أهمها: "تزايد الهجمات السيبرانية، والتحول الرقمي السريع، وزيادة الاعتماد على التقنيات السحابية، وتعزيز الامتثال للقوانين والتشريعات".

جاء ذلك على هامش الإعلان عن إنطلاق فعاليات الدورة الثامنة من المؤتمر العربي السنوي لأمن المعلومات، والذي ينعقد تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الإنتاج الحربي، والذي يعقد خلال يومي الأحد والاثنين 22 و23 سبتمبر الجاري.

تشير الإحصائيات إلى أن 70% من الشركات العربية تعرضت لنوع من الهجمات السيبرانية خلال السنوات الثلاث الماضية.

وتناقش الدورة الثامنة من المؤتمر عدد من التحديات التي تواجه هذا المجال أهمها الهجمات السيبرانية المتزايدة ونقص الوعي الأمني، فضلًا عن نقص الكوادر المؤهلة، ووجود البنية التحتية القديمة والتكنولوجيا المتقادمة، بجانب التشريعات والامتثال القانوني، بالإضافة إلى الاتجاهات الحديثة في الاقتصاد الرقمي، إنترنت الأشياء وأمن البيانات الكبيرة.

كما تشهد فعاليات الدورة الحالية للمؤتمر العربي لأمن المعلومات، تنظيم مسابقة خاصة بالشباب المتخصصين في مجال الأمن السيبراني، هذا بالإضافة إلى تنظيم مسابقة “Arab Cyber Security Awards 2024“ لتقييم أعمال الأمن الرقمي في المنطقة العربية من جانب الخبراء والمتخصصين في الشركات والمؤسسات المختلفة.