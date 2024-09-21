سعر الذهب اليوم السبت في مصر يواصل الصعود مع بداية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم السبت في مصر خلال في بداية التعاملات، وزاد الجرام بنحو 10 جنيهات، مقارنة بمستواه بالتعاملات المسائية.

أسعار الذهب اليوم

وارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 2360 جنيها للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 3034 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 21 إلى 3540 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 24 إلى 4046 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 28320 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

واليوم عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

ارتفع سعر الذهب عالميًا إلى نحو 2621.8 دولارا اللأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، خلال تعاملات أمس الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، بنسبة 1.36%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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