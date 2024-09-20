22 جنيها لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

كتبت- أمنية عاصم:

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الجمعة، في سوق العبور لتجارة الجملة، مقارنة بأسعار أمس.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من أبرز أصناف الخضراوات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم: تتراوح بين 12 و22 جنيها.

البطاطس: تتراوح بين 12 و19 جنيها.

البصل الأبيض: يتراوح بين 6 جنيهات و11 جنيها.

البصل الأحمر: سجل 5 و 10 جنيهات.

الكوسة: تتراوح بين 8 جنيهات و18 جنيها.

الباذنجان البلدي: يتراوح بين 5 و 8 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي: يتراوح بين 11 و15 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي: يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيها.

الملوخية بين 3 و8 جنيهات.

الخيار الصوب: يتراوح بين 10 جنيهات و 15 جنيها.

الخيار البلدي: يتراوح بين 8 و10 جنيهات.

أسعار الفاكهة

عنب رومي أحمر: يتراوح السعر بين 20 و 35 جنيها.

عنب كرمسن: بين 25 و40 جنيها.

مانجو بلدي: بين 16 و22 جنيها.

برتقال صيفي: بين 14 و18 جنيها.

الليمون البلدي: بين 4 و10 جنيهات.

البطيخ: بين 64 و80 جنيها الوزن من 8 إلى 10 كيلو.