تعرف على سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية اليوم الاثنين 2 سبتمبر

كتب- أحمد والي:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يومياً بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 3907 جنيهات، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 3930 جنيها.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 3439 جنيها، والجرام عيار 18 إلى نحو 2948 جنيها.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 27510 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.